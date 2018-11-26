2018/11/26 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تعتقد ان المقترحات التي وافق عليها رئيس الوزراء بشأن الزخم المروري ستقلل من ذلك؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخص رمى اربع قنابل يدوية على مرآب للسيارات بعد شجار مع مالكه ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخص رمى اربع قنابل يدوية على مرآب للسيارات بعد شجار مع مالكه ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).