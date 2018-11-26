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ماء ذي قار : اليونسيف جهزت مجمعات المياه بمعدات تنقية حديثة
2018/11/26 | 16:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

قالت دائرة ماء ذي قار اليوم ان منظمة اليونسيف زودتها بمعدات تنقية حديثة لنصبها في مجمعات المياه المنتشرة في عموم مدن المحافظة .

شبكة اخبار الناصرية:قالت دائرة ماء ذي قار اليوم ان منظمة اليونسيف زودتها بمعدات تنقية حديثة لنصبها في مجمعات المياه المنتشرة في عموم مدن المحافظة .وقال مدير ماء ذي قار احمد طالب لشبكة اخبار الناصرية ، ان المنظمة الاممية جهزت المحافظة بـ  186غشاء اسموزي لنصبها في مجمعات المياه بالمحافظة .وبين ان هذه الاغشية والتي جاءت بطلب من دائرة الماء ، تعد مهمة جدا في عمل تنقية مياه الشرب قبل ضخها للمستهلكين في المنازل .ونوه طالب بالدعم الذي تقدمه اليونسيف للمحافظة في مجال تحسين جودة ونوعية مياه الاسالة في عموم مدن المحافظة .

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