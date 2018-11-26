رئاسة البرلمان تعلن التوصل لاتفاق مع المالية لتثبيت عقود الكهرباء

2018/11/26 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، التوصل لاتفاق لتثبيت الموظفين العاملين بصفة عقد في وزارة الكهرباء.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في بيان له بإنه "بعد بذل جهود استثنائية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، وبالاتفاق مع وزارة المالية والمداولة مع وزارة الكهرباء، انتهت باتخاذ قرار ادراج تثبيت جميع الموظفين العاملين بصفة عقد في وزارة الكهرباء، ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩".

واشار الى ان "الدور الكبير الذي بذل من العاملين على مدى السنوات الماضية محل تقدير، ولإنصاف جهودهم وحثهم على تقديم الافضل للمستقبل وتحسين واقع الطاقة الكهربائية التي تشكل عَصّب الحياة في العراق".انتهى/و

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