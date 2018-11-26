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وزير الاتصالات يوجه بعدم قطع الانترنت “تحت أي ظرف”
2018/11/26 | 16:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداد كشف وزير الاتصالات نعيم الربيعي للسفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، اليوم الاثنين، عن إصداره قراراً يقضي بعدم قطع خدمة الانترنت “تحت أي ظرف”، فيما وجه سيليمان دعوة إلى الربيعي لحضور مؤتمر سيعقد في السفارة الأميركية مع وفد يمثل غرفة التجارة الأميركية الشهر المقبل.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان تلقته “الرشيد نيوز”، […]

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