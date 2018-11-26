السيسي يفتتح المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية

2018/11/26 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين، افتتاح المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد عددا من أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر، كأجنحة المغرب والإمارات والسعودية، فضلا عن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وبعض الشركات الوطنية التابعة لها كشركتى فوسفات مصر وإنبي.

واطلع الرئيس، في هذا الإطار، على الخريطة الاستثمارية المعدنية على مستوى الجمهورية.

وأكد السيسي على أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية في مصر، وحسن إدارتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرات التصنيعية للدولة وجذب الاستثمارات، تماشيا مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال مراسل الغد في القاهرة، أحمد مصطفى، إن المؤتمر استهدف مناقشة المشكلات والعقبات التي تواجه قطاع التعدين في الوطن العربي، وكيفية تحقيق شراكة حقيقية في هذا المجال.

وقال مراسلنا، إن المشاركة في هذا المجال قد تحدث تكاملا عربيا حقيقا في المجتمع العربي في ظل الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها البعض.

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