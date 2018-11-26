واشنطن تضغط لعدم فتح المنطقة الخضراء بالكامل وعبدالمهدي يرد عليهم

2018/11/26 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب فاضل عبدالشنين، الاثنين، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي رفض ضغوط اميركية طالبت بعدم فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين.

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