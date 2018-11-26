English | وظائف


واشنطن تضغط لعدم فتح المنطقة الخضراء بالكامل وعبدالمهدي يرد عليهم
2018/11/26 | 16:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد النائب فاضل عبدالشنين، الاثنين، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي رفض ضغوط اميركية طالبت بعدم فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تضغط لعدم فتح المنطقة الخضراء بالكامل وعبدالمهدي يرد عليهم ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تضغط لعدم فتح المنطقة الخضراء بالكامل وعبدالمهدي يرد عليهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).


كامل التفاصيل في: موازين ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ استدعاء القائم بأعمال السفير الأوكراني في موسكو إلى مقر الخارجية الروسية
⋙ بالفيديو: لهذه الأسباب تم تأجيل فتح المنطقة الخضراء في بغداد
⋙ رسمياً.. تثبيت عقود الكهرباء على الملاك الدائم
⋙ نائب: البرلمان لن يعقد جلسته غدا ولم يتم التوصل لتفاهمات حول الكابينة المتبقية
⋙ كتلة القانون النيابية تدعو لإبعاد قادة البعث عن المناصب العليا في الدولة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: لهذه الأسباب تم تأجيل فتح المنطقة الخضراء في بغداد
⋙ شاهد بالفيديو | نادي الكهرباء يحتجّ على تكرار الأخطاء التحكيمية
⋙ بالصور.. سقوط مروحية عسكرية تركية على حي سكني في اسطنبول
الأكثر شيوعا