2018/11/26 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب للعبادي: نريد النفط لتغطية تكاليف الحرب في العراق

03:56 - 26/11/2018

بغداد- موازين نيوزقالت مصادر من البيت الابيض، ان الرئيس الاميركي دونالد

ترامب طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي باعطاء النفط لواشنطن

للتغطية على تكاليف حربها على العراق في عام 2003.وقالت المصادر بحسب موقع أكسيوس، ان"الرئيس ترامب رفع

مرتين إلى رئيس الوزراء العراقي فكرة سداد أمريكا لحروبها بالنفط العراقي ، وهو سؤال

مثير للجدل يتعارض مع المعايير والمنطق الدولي".واضافت: "يبدو أن ترامب قد تخلى أخيراً عن هذه الفكرة،

ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن أنه قام بصفته رئيساً برفع المفهوم مرتين مع رئيس الوزراء

العراقي وقام بإحضاره بشكل منفصل في غرفة العمليات مع فريق الأمن القومي".وبينت المصادر، ان"في مارس من العام الماضي ، وفي ختام اجتماع للبيت

الأبيض مع رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ، طرح ترامب موضوع أخذ النفط من

العراق لتعويض الولايات المتحدة عن تكاليف الحرب هناك".وقال مصدر كان في الغرفة لموقع أكسيوس: "لقد كان اجتماعًا

طاحنًا للغاية ، على مستوى منخفض ، بشكل عام، ثم في النهاية ، يقول ترامب شيئًا ما

يؤثر على ذلك ، يحصل على القليل من الابتسامة على وجهه ويقول:" ما الذي سنفعله

بشأن النفط؟ ".وفي الحملة الانتخابية ، اشتكى ترامب من أن الولايات المتحدة

قد أنفقت تريليونات في العراق وخسرت آلاف الأرواح لكنها لم تحصل على "شيء"

في المقابل.



وأعرب عن أسفه لكونه عادة في الحرب "إلى المنتصر ينطوي على الغنائم"

، وقال مرارا إن الولايات المتحدة كان يجب أن تكون قد استولت على حقول النفط العراقية

كتعويض عن التكاليف الحادة للحرب.وأدانت شخصيات بارزة في الأمن القومي من كلا الحزبين فكرة

ترامب ، واصفة إياها بأنها شاذة وغير قابلة للتطبيق - وهو انتهاك للقانون الدولي من

شأنه أن يغذي الدعاية لأعداء أميركا.في اجتماع مارس ، أجاب رئيس الوزراء العراقي ، "ماذا

تقصد؟" وفقا للمصدر في الغرفة.



"ومثل ترامب ،" حسنا ، لقد فعلنا الكثير

، وفعلنا الكثير هناك ، وأنفقنا تريليونات هناك ، وكان الكثير من الناس يتحدثون عن

النفط.



"لقد كان" العبادي "قد أعد بشكل واضح".وأضاف المصدر "وقال:" حسناً ، أنت تعرف، ونحن نعمل

عن كثب مع الكثير من الشركات الأمريكية ، ولشركات الطاقة الأمريكية مصالح في بلادنا

".



"كان مبتسما.



والرئيس كان يختار يده على الطاولة وكأنه يقول:" كان

علي أن أسأل".وقال المصدر "أتذكر أنني كنت أفكر في ذلك.



لقد قال ذلك.

إنه لا يستطيع أن يساعد نفسه".وأكد مصدر آخر كان في الغرفة هذا الحساب.



وقال المصدر الثاني:

"لقد كانت نظرة لأسفل لحظة قهوة لديك".وقال مصدر ثالث ، تم إطلاعه في ذلك الوقت على المحادثة بين

ترامب والعبادي ، إن ذهابا وإيابا "جعلوا جولاته" حول مجلس الأمن القومي.

"كان لا يزال في وقت مبكر في الإدارة ، وكنا جميعًا ما زلنا نحاول معرفة كيف سيحدث

هذا ، ولذلك كانت إحدى قصص الرعب هذه ...



إنه سيفعل ذلك فعلاً".رغبة ترامب في الإغارة على نفط العراق غير قانونية وغير قابلة

للتطبيق.



لكنها تكشف الكثير عن نهجه للشرق الأوسط.



لا يزال ترامب يتألق على تحصيل المدفوعات

من دول الشرق الأوسط ، في شكل موارد طبيعية ، لتريليونات الدولارات التي أنفقتها أميركا

منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي.



أبلغ بوب وودوارد وآخرون عن الخطوات الرسمية

التي اتخذها ترامب لدفع فريقه لاستخراج معادن نادرة من أفغانستان لتسديد ثمن الحرب.

(أحبطت المخاوف الأمنية هذا الجهد ؛ على الرغم من أن القيادة الأفغانية كانت أكثر انفتاحًا

على رواية ترامب من القادة العراقيين.)ودفع فريق ترامب للأمن القومي في الغالب أو تجاهل هذه الرغبات

لغارة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط.



أثار ترامب مسألة النفط مرة أخرى مع العبادي

على مكالمة هاتفية في صيف عام 2017, وكانت المحادثة غامضة ولم تذهب إلى أي مكان.في تذكر المصدر ، قال مستشار الأمن القومي السابق لترامب:

"لا يمكننا فعل هذا، ولا يجب أن تتحدث عن ذلك.



لأن الحديث عن هذا الأمر سيء".

وقال ماكماستر ، "إنه أمر سيئ لسمعة أمريكا ، سوف تزعج الحلفاء ، تخيف الجميع

، وهذا يجعلنا نبدو وكأننا - لا أذكر إذا كان يستخدم كلمات هذا المجرمين واللصوص القساة

، ولكن هذه هي النقطة التي كان يحاول الوصول إليها".انتهى29/ح

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