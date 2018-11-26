2018/11/26 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، ان الحدود العراقية السورية مسرح عمليات واحد".وقال الغانمي في تصريح له على هامش اجتماع عقده بمقر قاطع الفرات الاوسط للحشد الشعبي، ان "الجيش وحرس الحدود والحشد الشعبي وبإسناد طيران القوة الجوية وطيرن الجيش والمدفعية والكمائن يسيطر بشكل كامل على مشهد الحدود مع سوريا" مؤكداً ان "القطعات الامنية والحشد الشعبي تمسكه بكل قوة".وبين، ان "الدفاع ليس بخط عرضي وإنما بشكل شامل وبتنسيق عال من أجل تأمين الحدود العراقية تماماً".واضاف الغانمي، "نطمأن الجميع ان قواتنا تبذل قصارى جهدها وهي تنجح بفرض سيطرتها على مساحات الحدود لرد أي خطر".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي: نسيطر بقوة على الحدود مع سوريا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي: نسيطر بقوة على الحدود مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).