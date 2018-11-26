لافروف: تصرفات البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش خطرة

2018/11/26 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إن تصرفات البحرية الأوكرانية في مضيق "كيرتش"، كانت خطرة للغاية، وشكلت تهديدا على حركة الملاحة وعلى المدنيين.وفي وقت سابق، قالت قيادة القوات البحرية الأوكرانية، إن قاربا أمنيا تابعا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أطلق النار على سفن حربية أوكرانية عند مضيق كيرتش، في بحر آزوف، ما أسفر عن إصابة 6 جنود، وأن قوات خاصة روسية احتجزت هذه السفن.وأشار لافروف إلى أن "الانتهاك حدث بأساليب خطرة إلى حد ما، والمناورة في مضيق ضيق..وبالطبع، فإن هذا يمكن أن يخلق ويسبب تهديدات ومخاطر للحركة العادية للسفن في هذه المنطقة".وأضاف أنه لا توجد شكوك في أن الاستفزاز الذي حصل في مضيق كيرتش، تم بإذن الإدارة العليا في أوكرانيا.ولفت لافروف، إلى أن موسكو تطالب كييف، بالتخلي عن المتطرفين، وعدم السماح لهم بكسب نقاط سياسية على خلفية هيستيريا عسكرية.وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان وزارة الخارجية الروسية أنها بصدد استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو، روسلان نيمتشينسكي، على خلفية تصاعد التوتر العسكري بين البلدين في بحر آزوف.وكانت حركة الملاحة في مضيق كيرتش، الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، توقفت، الأحد، واستؤنفت الإثنين.وفي وقت سابق الإثنين، أقرت روسيا بإطلاق قواتها النار على سفن حربية أوكرانية في بحر آزوف من أجل وقفها.وأفاد بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الإثنين، أن سفنا حربية أوكرانية حاولت انتهاك الحدود الروسية في ساعات المساء (الأحد)، الأمر الذي تطلب تدخل الأسطول البحري، وسفن تابعة للأمن الفيدرالي.من جهة أخرى، شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، مظاهرة أمام مبنى السفارة الروسية، تنديدا بالهجوم الذي تعرضت له السفن الحربية الأوكرانية، حيث أحرق المتظاهرون إطارات سيارات ووضعوا مجسمات سفن أمام السفارة.وفي مايو/أيار الماضي، قامت روسيا بتدشين جسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا من شأنه أن يسمح لموسكو بالحد من العزلة الجغرافية والاقتصادية للقرم التي ضمتها موسكو في مارس/آذار 2014.

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