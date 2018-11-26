أسهم المصارف تقود تراجعات بورصة العراق

2018/11/26 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أنهى المؤشر العام لبورصة العراق تعاملات اليوم الاثنين، متراجعًا 0.25%، لمستوى 495.66 نقطة، خاسراً 1.24 نقطة، مقارنة بمستوياته أمس الأحد.

وتأثر أداء مؤشر العراق اليوم بتراجع 6 أسهم، تقدمها المصرف الأهلي العراقي ومصرف الائتمان العراقي بالنسبة ذاتها البالغة 2.5%، وتراجع الوطنية للاستثمارات السياحية 2.17%، وانخفض إنتاج وتسويق اللحوم 2.17%.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع أسعار 7 أسهم، وتصدرها الخياطة الحديثة بنسبة 5.41%، وارتفع فنادق بابل 2.38%، وفندق فلسطين بنسبة 2.33%.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 408.74 مليون سهم، مقابل 789.55 مليون سهم بالجلسة الماضية، وانخفضت قيمة التداولات إلى 219.05 مليون دينار، مقابل 350.58 مليون دينار بالجلسة السابقة.

وتصدر سهم المصرف الأهلي النشاط حجماً بتداول 128.85 مليون سهم، فيما تصدر النشاط قيمةً سهم تصنيع وتسويق التمور بنحو 90.92 مليون دينار.

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