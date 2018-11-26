ميتسوبيشي تُقيل كارلوس غصن من منصب الرئيس التنفيذي

2018/11/26 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قامت شركة ميتسوبيشي بإقالة كارلوس غصن من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه في اليابان ومواجهته اتهامات مالية.

وتعد تلك الخطوة مشابهة للإجراءات الذي اتخذتها شركتا نيسان اليابانية، ورينو الفرنسية، حينما أعلنت الأولى عزلها لغصن، فيما أكدت الثانية عزمها لتنفيذ تلك الخطوة.

وفي الأسبوع الماضي واجه البرازيلي غصن اتهامات حول أنه على مدار سنوات عديدة قام هو ونائبه "جريج كالي" بالإفصاح عن حصوله على تعويضات مالية أقل من الأرقام الحقيقية.

ووفقاً لصحف يابانية فإن غصن أنكر كافة الادعاءات الموجهة إليه، ولايزال محتجزاً، كما أنه لم يتحدث علناً بشأن الادعاءات.

وقالت الشركة اليابانية في بيان على موقعها اليوم الاثنين، إن كارلوس غصن أصبح عضواً في مجلس إدارة الشركة بعدما كان رئيس مجلس الإدارة، أما أوسامو ماسكو فتولى المنصب بدلاً من غصن بعد أن كان عضواً في مجلس إدارة الشركة.

وأضافت ميتسوبيشي أن غصن فقد ثقة شركة نيسان به، كما أنه أصبح من الصعب بالنسبة له الوفاء بواجباته داخل ميتسوبيشي.

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