بالفيديو: نادي الكهرباء يحتجّ على تكرار الأخطاء التحكيمية

2018/11/26 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت إدارة نادي الكهرباء احتجاجا رسميا الى الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب تكرار الاخطاء التحكيمية.واعلنت ادارة الكهرباء انها تقدمت بإحتجاج رسمي بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة منذ بداية الموسم الحالي.وللحديث اكثر عن الاحتجاج الذي تقدم به نادي الكهرباء بسبب الظلم التحكيمي المتكرر للفريق المشارك في الدوري الممتاز، ننقل اليكم مقابلة هاتفية مع السيد حسين زهراوي، مشرف فريق الكهرباء، خلال النشرة الرياضية على السومرية.

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