2018/11/26 | 16:24

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الأثنين 26 نوفمبر 2018 | 04:17 مساءً

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العراق يعتزم انشاء قمر صناعي لتقديم خدمات الاتصال والمعلوماتية والنقل التلفزيوني

بغداد/..



بحث وزير الاتصالات، نعيم ثجيل يسر الربيعي، الاثنين، مع السفير الامريكيفي العراق، دوغلاس سيليمان، اهمية اهمية التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها في مجالات الاتصالات.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "عين العراق نيوز"، ان " وزير الاتصالات استقبل بمكتبه، دوغلاس سيليمان السفير الامريكي في العراق".

واضاف ان "اللقاء بحث العلاقات، واهمية التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها في مجالات الاتصالات والخدمات المعلوماتية".

واشار الربيعي بحسب البيان الى "اولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، ومنها توفير بيئة الكترونية تسهم وتشجع الشركات العالمية بشكل عام والامريكية بشكل خاص على دخول السوق العراقية، سواء بالاستثمار او بالاعمال التجارية الاخرى"، مبينا ان "هذه البيئة تعتمد على عوامل رئيسية في انشطة المفاصل الحكومية المعنية وتوفير الخدمات للقطاع الخاص وضمان بيئة سهلة لعمل الشركات الاجنبية الى جانب توفير واطلاق خدمات التوقيع الالكتروني بالمفتاح المحلي والعالمي، مع ضرورة توفير الحزم الشبكية المطلوبة من القطاع الخاص".

واوضح ان "هناك مشاريع استثمارية قيد التنفيذ واخرى مستقبلية، ومن بينها انشاء قمر صناعي لتقديم خدمات الاتصال والمعلوماتية والنقل التلفزيوني وايجاد بوابات النفاذ الدولية للانترنت، بالاضافة الى تنمية وتطوير النشاط البريدي وانشاء مركز بيانات وطني يعمل على ايجاد حماية امنية وخزن البيانات الحكومية".

ولفت الربيعي الى ان "المرحلة الثانية من المشروع الوطني تعني بتطوير شبكات الFTTH (الكابل الضوئي ) بسعة اربعة ملايين مشترك تغطي جميع محافظات العراق ومشروع النقل البريدي بالشراكة مع القطاع الخاص لنقل البريد باحدث تكنولوجيا المعلومات وبألية آمنة وموثوقة لتبادل البيانات الى جانب مشروع المراقبة الالكترونية الذكية".

ومن جانبه عبر سيليمان عن سعادته للاستماع الى هذه الافكار والمشاريع التي ادلى بها وزير الاتصالات، حيث قال "في الحقيقة لم نكن نتوقع ان نسمع هذا الكم من الخطط والمشاريع المهمة و نحن سعيدون بذلك".

ووجه سيليمان دعوة الى وزير الاتصالات "للحضور والمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في السفارة الامريكية مع وفد يمثل غرفة التجارة الامريكية خلال الشهر المقبل".



مبيناً ان "هناك رغبة، واهتماماً من قبل الجانب الامريكي للاستثمار في بغداد" .

واضاف السفير الامريكي في العراق ان "نتمنى ان تتجاوز وزارتكم الاجراءات التي اتخذت سابقاً في قطع خدمة الانترنت خلال فترة الامتحانات و الازمات لانها تتسبب في تأثيرات سلبية، وخسارة في العمل التجاري او الشركات العاملة او بعض الاجراءات الروتينية التي تعرقل عمل تلك الشركات".

ومن جانبه اعلن الربيعي عن اصداره قرارا في بداية عمله بالوزارة يتضمن "عدم قطع الانترنت تحت اي ظرف كان وعلى وزارة التربية والوزارات الاخرى ان تحمي حقوقها وان لاترمي الاعباء على وزارة الاتصالات".انتهى16

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