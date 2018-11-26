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مجلس الشيوخ يستمع لإفادة المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي الاسبوع المقبل
2018/11/26 | 16:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/ترجمة..

تعهد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، بالدفع لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، إذا تلقى تأكيدات من وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) أن محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال السيناتور غراهام في تصريح عبر الهاتف لموقع أكسيوس الإخباري وترجمه /الانصار/ إن “عددا من زملائه في مجلس الشيوخ طالبوا بالاستماع لإفادة […]

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