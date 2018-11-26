2018/11/26 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمات وجمعيات مدنية تونسية، تنظيم احتجاجات، تبدأ مساء الإثنين، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، رفضا لزيارة ولي العهد السعودي محمدبنسلمان إلى البلاد.جاء ذلك وفق تصريحات سكينة عبد الصمد عضو النقابة الوطنية للصحفيين التّونسيين خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر النقابة.وقالت عبد الصمد إنّ "مجموعة من مكونات المجتمع المدني في تونس قررّت تنظيم تحركات احتجاجية ضد زيارة بن سلمان للبلاد مع رفع دعوى قضائية لدى المحكمة في موضوع جرائم الحرب التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوى قضائية تونسية ضد السعودية بارتكابها جرائم حرب في اليمن) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوى قضائية تونسية ضد السعودية بارتكابها جرائم حرب في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).