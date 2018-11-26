تعيين سفير عراقي جديد في الرياض

2018/11/26 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسلم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 17 سفيراً، منهم سفير عراقي.

وتسلم الملك سلمان أوراق اعتماد كل من: سفير العراق قحطان طه خلف، وسفير جمهورية ناميبيا غير المقيم جافيك آيزاك، وسفير الإكوادور غير المقيم رافاييل فينتميلا تشيريبوجا، وسفير أوزبكستان أولو غبيك مقصودوف، وسفير كوريا الجنوبية جو بيونج ووك، وسفير المغرب مصطفى المنصوري، وسفير أستراليا رضوان جدوت، وسفير اليونان ايوانيس تاغيس، وسفير إيرلندا جون جيرارد ماكوي، وسفير فنلندا آنتي روتوفووري، وسفيرة بلجيكا دومنيك مينور، وسفير إثيوبيا عبدالعزيز أحمد آدم، وسفير سويسرا اندري شالر، وسفير ألمانيا الاتحادية يورغ راناو، وسفير الأرجنتين مارسيلو فابين خيلاردوني، وسفير نيكاراغوا غير المقيم محمد محمد فراره لاشتر، وسفير التشيك يوراي كوديلكا.

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