ترامب والربيع الاوروبي

2018/11/26 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سركوت كمال علي… في 6نوفمبر 2018 طالب دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إنشاء جيش أوروبي لحماية القارة العجوز في مواجهة التهديدات.وذلك ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا على القارة الاوروبية,.واضاف ماكرون: لن نستطيع حماية الاوروبيين, ما دمنا لا نمتلك جيشا اوروبيا حقيقيا.وأكد ضرورة أن تكون “أوروبا قادرة على الدفاع […]

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