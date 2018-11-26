English | وظائف


ترامب والربيع الاوروبي
2018/11/26 | 16:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / سركوت كمال علي… في 6نوفمبر 2018 طالب دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إنشاء جيش أوروبي لحماية القارة العجوز في مواجهة التهديدات.

وذلك ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا على القارة الاوروبية,.

واضاف ماكرون: لن نستطيع حماية الاوروبيين, ما دمنا لا نمتلك جيشا اوروبيا حقيقيا.

وأكد ضرورة أن تكون “أوروبا قادرة على الدفاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب والربيع الاوروبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب والربيع الاوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).


كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بالفيديو: لهذه الأسباب تم تأجيل فتح المنطقة الخضراء في بغداد
⋙ رسمياً.. تثبيت عقود الكهرباء على الملاك الدائم
⋙ نائب: البرلمان لن يعقد جلسته غدا ولم يتم التوصل لتفاهمات حول الكابينة المتبقية
⋙ كتلة القانون النيابية تدعو لإبعاد قادة البعث عن المناصب العليا في الدولة
⋙ ايرادات العراق من صادرات النفط الشهر الماضي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: لهذه الأسباب تم تأجيل فتح المنطقة الخضراء في بغداد
⋙ شاهد بالفيديو | نادي الكهرباء يحتجّ على تكرار الأخطاء التحكيمية
⋙ بالصور.. سقوط مروحية عسكرية تركية على حي سكني في اسطنبول
الأكثر شيوعا