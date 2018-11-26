2018/11/26 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي: الجيش اليمني بدعم التحالف انتزع عدة مناطق من قبضة الحوثيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: الجيش اليمني بدعم التحالف انتزع عدة مناطق من قبضة الحوثيين) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: الجيش اليمني بدعم التحالف انتزع عدة مناطق من قبضة الحوثيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).