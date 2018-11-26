الجبوري يصف النواب السابقين بـ”الببغاوات”

2018/11/26 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وصف رئيس كتلة تحالف المحور الوطني النيابية، أحمد عبدالله عبد الجبوري، نواب الدورات البرلمانية السابقة بـ”الببغاوات”.وقال الجبوري في بيان تلقت وكالة كلكامش برس؛ نسخة منه، ان “الدورة البرلمانية الرابعة (الحالية) فضلها الله عن سابقاتها، فقد أكرمهم (النواب) بموهبة النطق دون ان يقبلوا على انفسهم ان يكونوا كالببغاء يسمع ويردد لوزراء مفروضين […]

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