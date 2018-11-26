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عاجل| المتحدث باسم التحالف: جهود التحالف مستمرة في التصدي للتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية التي يبدو أنها لا تسعى إلى حل سياسي
2018/11/26 | 16:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عاجل| المتحدث باسم التحالف: جهود التحالف مستمرة في التصدي للتهديدات الإرهابية للميليشيات الحوثية التي يبدو أنها لا تسعى إلى حل سياسي

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