2018/11/26 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل| المتحدث باسم التحالف: قوات التحالف دمرت عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإيرانية لتهديد الملاحة البحرية

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