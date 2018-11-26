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ايرادات العراق من صادرات النفط الشهر الماضي
2018/11/26 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقتصادية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة النفط؛ اليوم الاثنين؛ عن حجم ايرادات النفط المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان لها؛ ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول  الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق؛ بلغت (107) ملايين و (530) الف و(8) براميل؛ بإيرادات بلغت (7) مليارات و(898 ) مليونا  […]

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