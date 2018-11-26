2018/11/26 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ متابعة من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته غداً الثلاثاء، لاستكمال التشكيلة الوزارية.وقالت رئاسة البرلمان في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن الجلسة المرقمة (16) تبدأ الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء، وأن جدول اعمالها يتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية.هذا ورفع مجلس النواب جلسته التي عقدت، اول أمس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. مجلس النواب يعقد جلسته لاستكمال التشكيلة الوزارية) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً.. مجلس النواب يعقد جلسته لاستكمال التشكيلة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).