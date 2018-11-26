English | وظائف


غداً.. مجلس النواب يعقد جلسته لاستكمال التشكيلة الوزارية
2018/11/26 | 17:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ متابعة من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته غداً الثلاثاء، لاستكمال التشكيلة الوزارية.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن الجلسة المرقمة (16) تبدأ الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء، وأن جدول اعمالها يتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية.

هذا ورفع مجلس النواب جلسته التي عقدت، اول أمس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. مجلس النواب يعقد جلسته لاستكمال التشكيلة الوزارية) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً.. مجلس النواب يعقد جلسته لاستكمال التشكيلة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بالاسماء: الأسد يجري تعديلا كبيرا في الحكومة
⋙ الدوري الممتاز .. غدا انطلاق منافسات الجولة التاسعة
⋙ بالصور.. حمامة تراجع العيادة البيطرية بنفسها لتقلي العلاج
⋙ العراق يعيد عشرات الارساليات الى ايران
⋙ غالبيتهن أرامل ومطلقات.. قرية للنساء فقط في سوريا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | مانشيت احمر 26/11/2018
⋙ شاهد بالفيديو | منظمة هندية بالتعاون مع حكومة كربلاء تطلق مبادرة لصناعة اطراف مجانية .. تقرير محمد العبادي
⋙ بالصور.. حمامة تراجع العيادة البيطرية بنفسها لتقلي العلاج
الأكثر شيوعا