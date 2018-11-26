بوفون امام رقم تاريخي ضد ليفربول

2018/11/26 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:يستعد الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، لحراسة مرمى باريس سان جيرمان، في مباراته أمام ليفربول، الأربعاء المقبل، ضمن دوري أبطال أوروبا.وذكر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعته "الغد برس"، أن "بوفون ينتظر رقمًا تاريخيا أمام ليفربول، في حال تمكنه من الخروج بشباك نظيفة في المباراة، فإنه سيصبح ثالث حارس في التاريخ يحافظ على نظافة شباكه في 50 مباراة بالبطولة".

وخاض بوفون من قبل 118 مباراة بدوري الأبطال، وحافظ على نظافة شباكه في 49 منها.يشار إلى أن الهولندي أدوين فان دير سار، حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسبق، وإيكر كاسياس، حارس ريال مدريد السابق وبورتو الحالي، هما من تمكنا من الوصول إلى 50 مباراة بشباك نظيفة في دوري الأبطال من قبل.

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