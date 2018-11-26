ميسان: الإطاحة بثاني أكبر عصابة سطو مسلح

2018/11/26 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة ميسان، تفاصيل الإطاحة باخطر ثاني عصابة سطو مسلح في المحافظة، فيما اشارت الى انها نفذت سلسلة جرائم في المدينة.

وذكر بيان لشرطة ميسان، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام في شرطة ميسان وبالاشتراك والتنسيق العالي مع خلية الصقور الاستخبارية في المحافظة تمكنت من إعتقال عصابة خطيرة متخصصة بجرائم السطو المسلح".

واضاف البيان، ان العصابة "نفذت سلسة جرائم سرقة خطيرة متخصصة بسرقة منازل المواطنين في عموم مناطق المحافظة".

واشار الى، ان العصابة "متكونة من ثلاثة مجرمين، نفذوا سرقة سبعة دور للمواطنين ".

واكد البيان، انه "تم إجراء كشف الدلالة على أماكن حوادث الجرائم وجاء مطابقا لاعترافاتهم وتم توقيف المتهمين وفق أحكام المادة ٤٤٣/ من قانون العقوبات العراقي".

تحرير: عامر الشيباني

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