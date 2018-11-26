تشكيل خلية ازمة لمتابعة الهزات الارضية التي ضربت المحافظات

2018/11/26 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شكلت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ، اليوم الاثنين، خلية أزمة لمتابعة تأثير الهزة الارضية في عموم البلاد كافة برئاسة مدير عام الهيأة علي صاحب البهادلي وعضوية رئيس منبئين جويين اقدم مسؤول شعبة البيئة وعدد من المختصين.وقال البهادلي في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم تشكليل خلية الأزمة وعقدت اجتماعاً موسعاً في مقر قسم الرصد الزلزالي داخل مقر وزارة العلوم والتكنولوجيا من اجل إيضاح تنصيف الهزة و اهم المستجدات التي حدثت يوم امس من هزات ارضية في بعض محافظات البلاد والتي سجلت 6،3 تحت قياس رختر".وأضاف، ان" خلية الازمة تتابع مجريات الهزات الارضية على عموم محافظات البلاد وترصد جميع التغيرات الطارئة من خلال فرق عملها المنتشرة في كافة البلاد عبر محطات الرصد الزلزلي".يذكر ان العراق قد تأثر امس الاحد، بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.انتهى

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