البرلمان يحدد جلسة الغد لإستكمال التصويت على الكابينة الوزارية في حكومة عادل عبدالمهدي

2018/11/26 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقرر مجلس النواب العراقي، استكمال التصويت على الكابينة الوزارية في حكومة عادل عبد المهدي في جلسته غداً الثلاثاء.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، ان "جدول اعمال الجلسة رقم (16) ضمن الفصل التشريعي الأول، ليوم غد الثلاثاء، سيكون لاستكمال التصويت على التشكيلة الوزارية"، مشيرة الى ان "الجلسة تبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر".يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي، قد رفعت جلسة السبت الماضي (23 تشرين الأول 2018)، الى أجل غير محدد لإكمال الكابينة الوزارية.

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