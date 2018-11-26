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شاهد بالفيديو | منظمة هندية بالتعاون مع حكومة كربلاء تطلق مبادرة لصناعة اطراف مجانية .. تقرير محمد العبادي
2018/11/26 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | منظمة هندية بالتعاون مع حكومة كربلاء تطلق مبادرة لصناعة اطراف مجانية ..

تقرير محمد العبادي

مصدر الفيديو: J9XEl0DT63I

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