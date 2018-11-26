بريطانيا تدين «العمل العدائي» الروسي في مضيق كيرتش

2018/11/26 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، “نحن ندين العمل العدائي الروسي باحتجاز 3 سفن أوكرانية وطواقمها”، مضيفا أن “الحادث يوفر مزيدا من الأدلة على سلوك روسيا المزعزع لاستقرار المنطقة”.

وكانت وكالة الإعلام الروسية ذكرت، أن دبلوماسيا أوكرانيا شوهد يدخل مبنى وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، وذلك بعد ساعات من تعهد موسكو باستدعاء ممثل لأوكرانيا، لبحث حادث وقع في مضيق كيرتش يوم الأحد.

واحتجزت روسيا سفينتين أوكرانيتين صغيرتين مزودتين بمدفعية وسفينة سحب، قالت موسكو إنها دخلت المياه الإقليمية الروسية بشكل غير قانوني.

وقالت كييف، إن سفنها لم ترتكب أي مخالفة، واتهمت روسيا بالعدوان العسكري.

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