إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال المسير البحري الـ17 شمال غزة

2018/11/26 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ بجهود مصرية.وقالت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية:” إن جهودا مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الإسرائيلي،وإن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الإسرائيلي”.وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أعلن أنه في حال توقف الاحتلال عن عدوانه على غزة، فيمكن العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار.

يُشار إلى أنه اندلع تصعيد عسكري كبير بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي عقب تسلل قوة عسكرية إسرائيلية لقطاع غزة مساء الأحد الماضي ما أدى حتى اللحظة لاستشهاد نحو 14 فلسطينياً وإصابة 25 أخرين بجراح مختلفة، بينما قتل إسرائيليان اثنان وجرح أكثر من 100 مستوطن جراء رد المقاومة على عدوان الاحتلال.

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