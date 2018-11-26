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وزير سابق: العراق يخسر ١٥ تريليون سنوياً بسبب ارضاء السعودية لترامب بشأن خاشقجي
2018/11/26 | 17:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهم الوزير السابق باقر الزبيدي، الاثنين، السعودية بالتلاعب في اسعار النفط في السوق، فيما أكد أن العراق يخسر ١٥ ترليون دينار سنوياً بسبب سياسة اغراق السوق بالنفط من قبل السعودية.

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