وزير سابق: العراق يخسر ١٥ تريليون سنوياً بسبب ارضاء السعودية لترامب بشأن خاشقجي

2018/11/26 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الوزير السابق باقر الزبيدي، الاثنين، السعودية بالتلاعب في اسعار النفط في السوق، فيما أكد أن العراق يخسر ١٥ ترليون دينار سنوياً بسبب سياسة اغراق السوق بالنفط من قبل السعودية.

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