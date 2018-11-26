حزب تركماني: نرفض أي اتفاقيات تعقد بين البارزاني وقيادات بغداد على حساب كركوك

2018/11/26 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم حزب توركمن ايلي علي المفتي، الاثنين، ان التركمان يرفضون اي اتفاقيات تعقد بين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني والقيادات العراقية على حساب كركوك والمناطق المتنازع عليها.

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