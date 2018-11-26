عبدالمهدي يبلغ الحلبوسي باسماء المرشحين للكابينة المتبقية..وزارة امنية سيحسم امرها

2018/11/26 | 17:58

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05:20 - 26/11/2018

بغداد - موازين نيوز

اكد مصدر نيابي، الاثنين، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبلغ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإرسال أسماء بقية وزراء الحكومة إليه اليوم الاثنين.وقال المصدر، لـــ/موازين نيوز/، إن "الحلبوسي ينتظر وصول الأسماء اليو، كما انه سيدعو لجلسة التصويت على قائمة بقية الوزراء في اليوم التالي لاستلامها مباشرة".وأضاف، أن "هناك توجها لدى مجلس النواب لحسم التشكيلة الوزارية بأسرع وقت ممكن، وحتى لو لم يتم حسم الوزارتين الأمنيتين في الجلسة ذاتها فعلى الأقل، حسم إحداها وترك الأخرى لوقت لاحق".

واكد المصدر، على "أهمية إنهاء ظاهرة تولي المناصب بالوكالة، خاصة وأن البرلمان شرع بهذه الخطوة في مجلس القضاء الأعلى وصولا إلى باقي المؤسسات التي تدار بالوكالة".يذكر أن الكتل السياسية تخوض مفاوضات للاتفاق على المرشحين للوزارات الثماني الشاغرة المتبقية في حكومة عبد المهدي، وأبرزها الداخلية والدفاع، والتربية والتعليم العالي والعدل.



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