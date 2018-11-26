شباب الطلبة يتأهل الى نهائي الدوري الممتاز بفوزه على الكهرباء

2018/11/26 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتأهل فريق الطلبة للشباب بكرة القدم، الى نهائي الدوري الممتاز لفئة الشباب بفوزه على الكهرباء بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكهرباء في دور نصف النهائي.وتمكن لاعب الطلبة مرتضى ناصر من حسم المواجهة في الدقيقة الثالثة والعشرين عندما وضع كرته في مرمى الكهرباء.وذكر مدرب الطلبة للشباب بهاء كاظم ان الفوز المتحقق استحقاق للفريق الانيق الذي قدم مباراة جميلة امام الكهرباء، ليواصل الفريق تقديم عروضه المميزة طيلة المشوار في مسابقة الدوري.واشار الى، انه "سيعمل على تهيئة وتجهيز لاعبي الفريق للمباراة النهائية التي سيتم تحديدها في وقت لاحق.وتقدم كاظم بالشكر والتقدير الى ادارة نادي الكهرباء والكادر الاعلامي لتقديمه جهود كبيرة ساهمت في إنجاح اللقاء.

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