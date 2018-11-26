2018/11/26 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..ألغت الشركة الألمانية WMP Eurocom ،الاثنين، عقدها مع ولي العهد السعودي، لتحسين صورته في ألمانيا بسبب مقتل خاشقجي.يأتى هذا القرار بالتزامن مع البحث عن جثة الصحفى السعودي، جمال خاشقجي، الذى قتل فى قنصلية بلاده باسطنبول، 2 أكتوبر الماضي.ومن جانبه قالت صحيفة “فيلت أم سونتاغ” الالمانية، إن ولي العهد السعودي “يعمل منذ عام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة المانية تلغى عقدها مع ابن سلمان بسبب مقتل خاشقجي alansaar.

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