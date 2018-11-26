قوات حرس الحدود الأمريكية تُطلق الغاز المسيل للدموع ضد مهاجرين

2018/11/26 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أطلقت قوات حرس الحدود الأمريكية الغاز المسيل للدموع لصد مهاجرين قاموا برشق الحجارة في محاولة لاجتياز الحاجز الفاصل بين ولاية كاليفورنيا والمكسيك.

وقالت دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، إن بعض المهاجرين ألقوا مقذوفات على القوات الأمريكية أثناء اقترابهم من الحائط الحدودي.

وأضافت دائرة الجمارك أن القوات أطلقت الغاز المسيل للدموع حفاظاً على سلامتهم بعد أن أصيبوا بالمقذوفات.

ودفعت هذه الخطوة الولايات المتحدة إلى تعليق جميع المعابر الحدودية في سان يسيدرو في وقت سابق من اليوم مما أدى إلى انقسام بعض المهاجرين وتوجههم نحو مواقع متعددة على طول الحدود.

وفي وقت سابق من اليوم، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عير "تويتر" مطالباً بوقف تدفق المهاجرين للولايات المتحدة والذي وصفهم بالمجرمين.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى تعاون الكونجرس من أجل تمويل الجدار العازل مع المكسيك.

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه وقع أمراً بإغلاق حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، مشيراً إلى أنه سمح باستخدام "القوة المميتة" ضد المهاجرين الذين يحاولون التسلل للبلاد.

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