أسعار البنزين في الولايات المتحدة تهبط 10% خلال شهر

2018/11/26 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 10% خلال شهر واحد، وذلك تزامناً مع هبوط أسعار النفط العالمية.

وبلغ متوسط سعر التجزئة للوقود في الولايات المتحدة اليوم الاثنين مستوى 2.555 دولار للجالون الواحد، بتراجع بنحو 9.7% خلال شهر واحد.

ويتواجد أعلى سعر للوقود داخل الولايات المتحدة في ولاية هاواي عند مستوى 3.758 دولار للجالون، أما أقل سعر فيوجد داخل ولاية ميزوري حيث بلغ متوسط سعر الوقود هناك اليوم مستوى 2.179 دولار للجالون.

أما متوسط سعر جالون البنزين الأمريكي قبل شهر واحد فكانت عند مستوى 2.829 دولار.

ويتزامن تراجع أسعار البنزين مع انخفاض حاد بأسعار النفط، حيث هبط خام "برنت" خلال شهر واحد بنحو 22.6%، وتراجع اليوم أدنى حاجز الـ60 دولاراً.

وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 2.1% إلى 60.06 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط بعد بدء تطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران، حيث استثنت العقوبات 8 دول، مما دعم المعروض النفطي من طهران واستمرارها في ضخ الخام بالسوق.

أما سعر العقود الآجلة للبنزين تسليم ديسمبر فسجلت خلال تلك الفترة زيادة بنسبة 1.9% إلى 1.41 دولار للجالون.

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