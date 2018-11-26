وزير المالية الأسبق: العراق يخسر 15 تريليون دينار سنوياً بسبب السعودية

2018/11/26 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… كشف وزير المالية الأسبق باقر جبر الزبيدي, الاثنين, عن خسارة العراق 15 تريليون دينار سنوياً بسبب سياسة إغراق السوق بالنفط من قبل السعودية, مطالباً منظمة أوبك بتقديم شكوى ضد من تسبب بإغراق سوق النفط.وقال الزبيدي في بيان تلقت وكالة / المعلومة/ إن “السعودية تقدم الضريبة الاولى على قضية مقتل الصحفي جمال […]

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