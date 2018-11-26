النجم الساحلي ينهي تعاقدة مع مدربه ليكنز بالتراضي

2018/11/26 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتاج الافريقي وصيف البطل إلى ركلة جزاء متأخرة ليضع حدا لنتائجه السيئة بانتزاع فوز صعب بعشرة لاعبين 2-1 أمام ضيفه مستقبل قابس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.

واهتزت شباك الافريقي، الذي غاب عن الانتصارات في خمس مباريات متتالية‭ ‬وخسر أربع مرات في هذه الفترة، بهدف مفاجئ سجله أحمد خليل مولاي بعد ثماني دقائق من بداية المباراة.

وأخفق الافريقي في تجاوز الصدمة في الشوط الأول وغلب التوتر على أداء لاعبيه وأهدروا فرصا سهلة أمام المرمى وسط صيحات الغضب من جماهيره في استاد المنزه.

ومنح صانع اللعب أسامة الدراجي التعادل للافريقي بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

وازدادت معاناة الافريقي بعد طرد المدافع سامي الهمامي لحصوله على الانذار الثاني لكن الفريق واصل محاولاته الهجومية ليحصل على ركلة جزاء بعد مخالفة لصالح مهاجمه بلال الخفيفي.

ونفذ ياسين الشماخي ركلة الجزاء بنجاح قبل دقيقتين على النهاية ليرفع الافريقي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع.

وقال شهاب الليلي مدرب الافريقي “كنا في حاجة للانتصار وكنا نعرف مدى صعوبة المهمة.



حققنا الفوز بعد معاناة كبيرة خاصة أننا استقبلنا هدفا مبكرا ثم أكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين”.

وأضاف “رغم المعاناة كنا نؤمن بقدرتنا على الفوز..



الانتصار سيرفع الروح المعنوية للاعبين ويعيد إليهم الثقة”.

وعمقت الهزيمة جراح مستقبل قابس بعد أن توقف رصيده عند أربع نقاط في المركز 13 وقبل الأخير.

وقال قيس الزاغي مدرب مستقبل قابس “كان بوسعنا الخروج بالتعادل بعد الأداء الخططي الجيد للفريق والانضباط الكبير لكن للأسف خسرنا في النهاية”.

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