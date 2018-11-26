عبدالمهدي يسلم الحلبوسي اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة

2018/11/26 | 18:05

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من المقرر ان يرسل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي؛ اليوم الاثنين؛ اسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.



بحسب مصدر نيابي.



وذكر مصدر نيابي؛ ان “رئيس البرلمان ينتظر وصول الأسماء اليوم”؛ مشيرا الى أن “الحلبوسي سيدعو لجلسة التصويت على قائمة بقية الوزراء في اليوم التالي لاستلامها مباشرة”.



واشار الى ان “هناك […]

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