2018/11/26 | 18:05

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الصدى نيوز/حسين الخفاجي/متابعة كشف القيادي في تحالف المحور الوطني محمد الكربولي، الاثنين، عن سبب تأخير حسم حقيبة وزارة الدفاع في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.



وقال الكربولي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “ليكن معلوماً للشعب أن سبب تأخير حسم وزارة الدفاع هو ضلوع بعض كبار قادة العمليات والجيش بتعاملات فاسدة لعرقلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكربولي يتهم كبار قادة العمليات بالفساد ويكشف عن سبب تأخير حسم وزراة الدفاع وكالة الصدى نيوز الاخبارية.

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