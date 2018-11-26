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أنامل كوردية – عربية - اشورية تحيك أزياء روج آفا
2018/11/26 | 18:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل (كوردستان 24)- افتتح في مدينة عامودا بشمال شرق سوريا مشغل لخياطة أزياء كافة الشعوب الموجودة بمناطق الإدارة الذاتية.

وقالت الإدارية في المشغل شكرية حسو لكوردستان 24 ان "المشغل يضم نساء تعملن فيه على تصميم وخياطة الأزياء التراثية لكافة شعوب منطقتنا".

وتابعت حسو "إنها فرصة لعمل المرأة، كما أن اسعار منتوجات المشغل رمزية وأرخص من المحلات الأخرى".

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