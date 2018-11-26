القبض على شخص رمى قنابل يدوية على مرآب سيارات وسط بغداد

2018/11/26 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاثنين، عن اعتقال شخص رمى اربع قنابل يدوية على مرآب للسيارات وسط بغداد، بعد شجار مع مالكه، مبينا ان قنبلتين انفجرتا دون حدوث اضرار.

وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “احد الاشخاص قام برمي 4 رمانات يدوية محلية الصنع في احدى كراجات السيارات في منطقة البتاوين وذلك بسبب مشاجرة مع مالك الكراج”.

وأضافت القيادة، أنه “تم انفجار 2 منها بدون اضرار بشرية او مادية، وتم تفجير الباقي من قبل صقر بغداد”، مشيرة الى “اتخاذ الاجراءات الاصولية بحق المتهم”.

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