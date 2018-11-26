الكمارك تعيد ٥٣ أرسالية فشلت بالفحوصات المختبرية

2018/11/26 | 18:08

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(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك / مركز كمرك الشيب الحدودي عن اعادتها أكثر من( ٥٣ ) أرسالية الى الجانب الإيراني لمواد مختلفة فشلت في الفحوصات المختبرية خلال الشهرين المنصرمين.

وذكر بيان للهيئة “أن شعبة الرقابة الصحية وشعبة الحجر الزراعي بالاضافة الى جهاز التقييس والسيطرة النوعية ابلغتنا بفشل هذه الأرساليات بالفحوصات التي تجريها الدوائر الساندة.وتم اتخأذ الأجراءات القانونية وفقا للتعليمات النافذة وتم اعادتها الى الجانب الأيراني.

وأضافت الهيئة انها تدعم الجانب الصحي ومن أولوياتها السلامة العامة من خلال تكثيف إجراءاتها للحد من دخول المواد المخالفة للشروط الصحية .

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