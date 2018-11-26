البرلمان يتوصل إلى صفقة عقد مع وزارة الكهرباء لتثبيت جميع الموظفين

2018/11/26 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى تثبيت جميع الموظفين العاملين بصفة عقد في وزارة الكهرباء.

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