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البرلمان يتوصل إلى صفقة عقد مع وزارة الكهرباء لتثبيت جميع الموظفين
2018/11/26 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توصلت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى تثبيت جميع الموظفين العاملين بصفة عقد في وزارة الكهرباء.

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