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وزير الاتصالات يعلن عزم العراق على إنشاء قمر صناعي
2018/11/26 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، اليوم الإثنين، عزم بلاده إنشاء قمر صناعي لتقديم خدمات الاتصال والمعلوماتية والنقل التلفزيوني.

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