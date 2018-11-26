2018/11/26 | 19:21

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مخاوف من تقلبات اسعار النفط وتأثيرها على موازنة 2019

تقارير الغدير

مخاوف من تقلبات اسعار النفط وتأثيرها على موازنة 2019

الاثنين 26 نوفمبر 2018 - 19:00

مخاوف من تقلبات اسعار النفط وتأثيرها على موازنة 2019 .تقرير علاء حسين

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