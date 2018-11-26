2018/11/26 | 19:21
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مخاوف من تقلبات اسعار النفط وتأثيرها على موازنة 2019
تقارير الغدير
مخاوف من تقلبات اسعار النفط وتأثيرها على موازنة 2019
الاثنين 26 نوفمبر 2018 - 19:00
مخاوف من تقلبات اسعار النفط وتأثيرها على موازنة 2019 .تقرير علاء حسين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف من تقلبات اسعار النفط وتأثيرها على موازنة 2019 ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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