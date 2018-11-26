روسيا تختبر بنجاح مروحية

2018/11/26 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعتبر هذه المروحية نموذجا معدلا عن مروحيات " Mi-38" المدنية الروسية، لكنها جاءت بهيكل أكبر وأطول، وأصبحت قادرة على نقل 30 شخصاً، أو 5 أطنان من الحمولة.وزُودت هذه المروحية بأحدث الأنظمة الإلكترونية والرادارية، وأنظمة تجعلها قادرة على التحليق بنظام "الطيار الآلي" والإقلاع والهبوط أوتوماتيكيا.كما جاءت بزوج من محركات " TV7-117V" التي تمكنها من القيام بمهامها، حتى في أصعب الظروف المناخية.انتهى.ص.هـ.ح.

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