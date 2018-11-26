2018/11/26 | 19:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وتعتبر هذه المروحية نموذجا معدلا عن مروحيات " Mi-38" المدنية الروسية، لكنها جاءت بهيكل أكبر وأطول، وأصبحت قادرة على نقل 30 شخصاً، أو 5 أطنان من الحمولة.
وزُودت هذه المروحية بأحدث الأنظمة الإلكترونية والرادارية، وأنظمة تجعلها قادرة على التحليق بنظام "الطيار الآلي" والإقلاع والهبوط أوتوماتيكيا.كما جاءت بزوج من محركات " TV7-117V" التي تمكنها من القيام بمهامها، حتى في أصعب الظروف المناخية.انتهى.ص.هـ.ح.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روسيا تختبر بنجاح مروحية "Mi-38T" العسكرية الجديدة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزُودت هذه المروحية بأحدث الأنظمة الإلكترونية والرادارية، وأنظمة تجعلها قادرة على التحليق بنظام "الطيار الآلي" والإقلاع والهبوط أوتوماتيكيا.كما جاءت بزوج من محركات " TV7-117V" التي تمكنها من القيام بمهامها، حتى في أصعب الظروف المناخية.انتهى.ص.هـ.ح.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روسيا تختبر بنجاح مروحية "Mi-38T" العسكرية الجديدة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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