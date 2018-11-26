English | وظائف


روسيا تختبر بنجاح مروحية
2018/11/26 | 19:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وتعتبر هذه المروحية نموذجا معدلا عن مروحيات " Mi-38" المدنية الروسية، لكنها جاءت بهيكل أكبر وأطول، وأصبحت قادرة على نقل 30 شخصاً، أو 5 أطنان من الحمولة.

وزُودت هذه المروحية بأحدث الأنظمة الإلكترونية والرادارية، وأنظمة تجعلها قادرة على التحليق بنظام "الطيار الآلي" والإقلاع والهبوط أوتوماتيكيا.كما جاءت بزوج من محركات " TV7-117V" التي تمكنها من القيام بمهامها، حتى في أصعب الظروف المناخية.انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روسيا تختبر بنجاح مروحية "Mi-38T" العسكرية الجديدة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( روسيا تختبر بنجاح مروحية "Mi-38T" العسكرية الجديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ كلام صادم للمالكي في ايران عن مستقبل حزب الدعوة
⋙ ارنست.. السعودية ليست بالحليف وندعوا ترامب لاتخاذ اجراءات بحقها
⋙ عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة "التحالف الدولي" في سوريا
⋙ اقتصادي: واشنطن تسعى لإرضاخ العراق وإيران بخفض اسعار النفط
⋙ شاهد بالفيديو | برنامج بالمباشر "أبو غريب..واقع مقروء من سجنه" 26/11/2018
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | برنامج بالمباشر "أبو غريب..واقع مقروء من سجنه" 26/11/2018
⋙ شاهد بالفيديو | اغلبية صامتة 26/11/2018
⋙ بالصورة: الطواقم التحكيمية للجولة التاسعة في الدوري الممتاز
الأكثر شيوعا