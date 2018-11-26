2018/11/26 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق … تواقيع لسحب الثقة عن وزيرين بحكومة عبد المهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/26 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق … تواقيع لسحب الثقة عن وزيرين بحكومة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق … تواقيع لسحب الثقة عن وزيرين بحكومة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).