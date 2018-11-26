English | وظائف


بالوثائق … تواقيع لسحب الثقة عن وزيرين بحكومة عبد المهدي
2018/11/26 | 19:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالوثائق … تواقيع لسحب الثقة عن وزيرين بحكومة عبد المهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/26 | 19:21.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق … تواقيع لسحب الثقة عن وزيرين بحكومة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق … تواقيع لسحب الثقة عن وزيرين بحكومة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).


كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ كلام صادم للمالكي في ايران عن مستقبل حزب الدعوة
⋙ ارنست.. السعودية ليست بالحليف وندعوا ترامب لاتخاذ اجراءات بحقها
⋙ عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة "التحالف الدولي" في سوريا
⋙ اقتصادي: واشنطن تسعى لإرضاخ العراق وإيران بخفض اسعار النفط
⋙ شاهد بالفيديو | برنامج بالمباشر "أبو غريب..واقع مقروء من سجنه" 26/11/2018
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | برنامج بالمباشر "أبو غريب..واقع مقروء من سجنه" 26/11/2018
⋙ شاهد بالفيديو | اغلبية صامتة 26/11/2018
⋙ بالصورة: الطواقم التحكيمية للجولة التاسعة في الدوري الممتاز
الأكثر شيوعا