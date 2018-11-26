وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على

2018/11/26 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك، يعمل بصفة "مصور".وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية القت القبض على احد الإرهابيين في سيطرة التون كوبري بكركوك".مبينا، انه "كان يعمل كاعلامي ومصور في عصابات داعش الارهابي، وهو مطلوب بقضايا إرهابية".وأضاف معن، أن المعتقل "قد تم احالته الى الجهات المختصة لأكمال اوراقه التحقيقية".

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